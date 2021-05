بالصورة: الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد الأميرة شارلوت … نسخة عن والدها

نشر دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون، صورة لابنتهما، الأميرة شارلوت، احتفالا بعيد ميلادها السادس.

وقامت المصورة المحترفة، كيت ميدلتون، بالتقاط صورة ابنتها الوحيدة تحضيرا للاحتفال بمناسبة عيد ميلادها الموافق يوم الأحد 2 مايو/أيار.

وظهرت الأميرة شارلوت في الصورة الجديدة وهي ترتدي فستانا صيفيا مزين بالزهور الوردية.

ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الشبه القوي بين الأميرة الصغيرة ووالدها الأمير وليام، وكتب أحد المستخدمين: “الأميرة شارلوت هي ابنة أبيها”.

وأشار مستخدمون آخرون إلى أن هناك تشابه بين الأميرة شارلوت وجدتها الأميرة ديانا. وعلق أحدهم: “الأميرة شارلوت صورة طبق الأصل عن أبيها هذا يعني أنها تشبه ديانا أيضا”.

Princess Charlotte exactly looks like her daddy so she definitely got something from Diana too 🥺💖 pic.twitter.com/B0JcsfgXB0

— 𝒯𝑒𝒶𝓂 𝒞𝒶𝓂𝒷𝓇𝒾𝒹𝑔𝑒 (@cambridgecrown) May 1, 2021