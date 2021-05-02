الأحد 20 رمضان 1442 ﻫ - 2 مايو 2021 |
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بالصورة: الأمير وليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد الأميرة شارلوت … نسخة عن والدها

منذ 31 دقيقة
الأميرة شارلوت

الأميرة شارلوت

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نشر دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون، صورة لابنتهما، الأميرة شارلوت، احتفالا بعيد ميلادها السادس.

وقامت المصورة المحترفة، كيت ميدلتون، بالتقاط صورة ابنتها الوحيدة تحضيرا للاحتفال بمناسبة عيد ميلادها الموافق يوم الأحد 2 مايو/أيار.

وظهرت الأميرة شارلوت في الصورة الجديدة وهي ترتدي فستانا صيفيا مزين بالزهور الوردية.

ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الشبه القوي بين الأميرة الصغيرة ووالدها الأمير وليام، وكتب أحد المستخدمين: “الأميرة شارلوت هي ابنة أبيها”.

وأشار مستخدمون آخرون إلى أن هناك تشابه بين الأميرة شارلوت وجدتها الأميرة ديانا. وعلق أحدهم: “الأميرة شارلوت صورة طبق الأصل عن أبيها هذا يعني أنها تشبه ديانا أيضا”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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