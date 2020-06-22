بالصورة: الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38 مع أولاده

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أطفأ الأمير ويليام شمعته الـ38 هذا العام بطريقة عفوية مع عائلته، حيث التقطت دوقة كامبريدج كاترين ميدلتون 38 عاماً، الصورة في وقت سابق من هذا الشهر.

ونشر حساب القصر الصورة التي تجمع الأمير مع أولاده الثلاثة وهم يلعبون سوياً.

واحتفل الأمير وليام، الوريث الثاني في ترتيب وراثة عرش بريطانيا، بيوم ميلاده الثامن والثلاثين في حفل خاص أمس الأحد.

ونشر قصر كنسينجتون عبر تويتر، صورة جديدة للأمير وليام مع أطفاله الثلاثة: الأمير جورج 6 أعوام، والأميرة شارلوت 5 أعوام، والأمير لويس عامان.

وقال بيان صادر عن القصر إن زوجة الأمير وليام، دوقة كامبريدج كاترين ميدلتون 38 عاماً، التقطت الصورة في وقت سابق من هذا الشهر.

يشار إلى أن وليام هو الثاني في ترتيب وراثة العرش خلفاً للملكة إليزابيث الثانية 94 عاماً، بعد والده الأمير تشارلز 71 عاماً.

وكان وليام، الابن البكر لتشارلز والراحلة ديانا، أميرة ويلز، التي توفيت في حادث سيارة عام 1997، قد خدم في القوات المسلحة البريطانية لمدة 7 أعوام ونصف العام في العشرينيات من عمره، وكان يتدرب كطيار للهليكوبتر.

وفي الأعوام الأخيرة، أبرز دعمه لرعاية الصحة العقلية والمشردين والحفاظ على البيئة وغيرها من النواحي الخيرية.