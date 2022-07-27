الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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بالصورة.. العثور على رأس ثعبان داخل وجبة طعام احدى شركات الطيران

منذ 38 دقيقة
بوفيه طعام- تعبيرية

بوفيه طعام- تعبيرية

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صدمت مضيفة طيران تعمل في أحد شركات الطيران الشهيرة بعد كشفها وجود رأس ثعبان في إحدى الوجبات على إحدى طائرات الشركة التي كانت متوجها من أنقرة إلى دوسلدورف.

العثور على رأس افعى داخل وجبة مضيفة طيران في شركة مشهورة

العثور على رأس ثعبان داخل وجبة مضيفة طيران في شركة مشهورة

وبدأت القصة عنما كانت المضيفة تتناول وجبتها ، إذا فجأة وجدت شئ غريب في الوجبة، لتكتشف بأنه رأس ثعبان.

وكانت المضيفة تتناول وجبتها مع الوكيل المسؤول عن المضيفين على الطائرة، أثناء وجودهم في الهواء، حيث جلس الطاقم لتناول الطعام – والتي بدا أنها تتكون من مشروب وسلطة جانبية ولفائف خبز وطبق ساخن من الرافيولي والخضراوات.

وكان الوكيل المعني قد أكل حوالي نصف وجبته عندما والنهاية اكتشف رأس الزواحف في قاع حاوية الطعام، حيث بدى بأن رأس الثعبان كانت تتنكر جيدا بين الخضروات .

وأصدرت الشركة بيانًا بشأن الحادثة وقالت الشركة: «من أهم أولوياتنا أن تكون الخدمات التي نقدمها لضيوفنا على متن طائراتنا من أعلى مستويات الجودة وأن يتمتع ضيوفنا وموظفونا بتجربة طيران مريحة وآمنة»، وذلك بحسب موقع ديلي ميل البريطانية.

وأضافت الشركة: “الادعاءات والمشاركات في الصحافة بشأن خدمة الطعام على متن الطائرة غير مقبولة على الإطلاق، وقد بدأ تحقيق مفصل حول هذا الموضوع”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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