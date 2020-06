بالصورة – الفنانة السورية ​أصالة تحضر مفاجأة مع الملحن المصري ​محمد رحيم

View this post on Instagram

مع الغاليه الحبيبه صولا @assala_official والمخرج المبدع #محمد_القاضي والتحضيرات النهائيه لأغنيتنا الجديده #الحب_والسلام من كلماتي والحاني وان شاء الله بنوعدكم بمفآجأه غير مسبوقه وأحلى مفاجأة عملتها صولا انها كتبت كلمه حب أسم الغنوه على ضوافرها بألوان رائعه من كتر أعجابها وأعجابنا كلنا بالأغنيه ❤ الحب والسلام رساله حب لكل العالم #محمد_رحيم archived photo