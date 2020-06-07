بالصورة – الفنانة السورية ​أصالة تحضر مفاجأة مع الملحن المصري ​محمد رحيم

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تحضّر الفنانة السورية ​أصالة​ مفاجأة مع الملحن المصري ​محمد رحيم​، والذي كشف تفاصيلها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر رحيم صوراُ له مه أصالة والمخرج محمد القاضي، مشيراً الى تحضيرهم لأغنية “الحب والسلام”، من كلماته وألحانه.

وعلّق رحيم على الصور، قائلاً: “مع الغاليه الحبيبه صولا والمخرج المبدع محمد القاضي والتحضيرات النهائيه لأغنيتنا الجديده الحب والسلام من كلماتي والحاني”.

وأضاف: “ان شاء الله بنوعدكم بمفآجأه غير مسبوقه وأحلى مفاجأة عملتها صولا انها كتبت كلمه حب اسم الغنوه على ضوافرها بألوان رائعه من كتر إعجابها وأعجابنا كلنا بالأغنيه.. الحب والسلام رساله حب لكل العالم .. محمد رحيم”.