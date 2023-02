بالصورة..الفيفا يكشف عن النجوم الثلاثة المرشحين لجائزة "The Best"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” (الجمعة 10-2-2023)، عن أسماء النجوم الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة “TheBest”لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم “قطر 2022”.

وضمت القائمة أيضا الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمه، مهاجم ريال مدريد، والذي كان عاملا أساسيا في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالموسم الماضي علما بأنه لم يشارك بسبب الإصابة مع منتخب فرسنا في مونديال قطر.

كما تواجد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي حصل على جائزة هداف مونديال قطر ووصل مع فرنسا للمباراة النهائية، قبل أن يخسرها أمام رفاق ميسي.

وتمنح جائزة الأفضل لأبرز اللاعبين أداء خلال الفترة من 8 آب/ أغسطس 2021 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، حيث سيكشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في 27 شباط/ فبراير الجاري.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!

🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023