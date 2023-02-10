السبت 19 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة..الفيفا يكشف عن النجوم الثلاثة المرشحين لجائزة "The Best"

منذ 30 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” (الجمعة 10-2-2023)، عن أسماء النجوم الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة “TheBest”لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم “قطر 2022”.

وضمت القائمة أيضا الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمه، مهاجم ريال مدريد، والذي كان عاملا أساسيا في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالموسم الماضي علما بأنه لم يشارك بسبب الإصابة مع منتخب فرسنا في مونديال قطر.

كما تواجد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي حصل على جائزة هداف مونديال قطر ووصل مع فرنسا للمباراة النهائية، قبل أن يخسرها أمام رفاق ميسي.

وتمنح جائزة الأفضل لأبرز اللاعبين أداء خلال الفترة من 8 آب/ أغسطس 2021 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، حيث سيكشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في 27 شباط/ فبراير الجاري.

 

    المزيد من منوعات

    الأرجنتيني دييجو كوكا
    المكسيك تعين الأرجنتيني "كوكا" مدربا لمنتخبها الوطني لكرة القدم
    المدرب بيب جوارديولا
    مدرب مانشستر سيتي: المتهم بريء حتى تثبت إدانته
    كارلو أنشيلوتي
    هدفه الأول.. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عينه على كارلو أنشيلوتي

    الأكثر قراءة

    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
    زلزال تركيا - سوريا
    منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
    آثار الزلزال في كهرمان مرعش
    زلزال تركيا - سوريا
    يهدد 14 دولة.. تحذير من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر