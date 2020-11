بالصورة: الكشف عن طائر غريب الأسنان عاش مع الديناصورات

اكتشاف مذهل قلب الافتراضات حول التنوع في الطيور التي عاشت مع الديناصورات، تمثل باكتشاف مخلوق وُصف بأنه يشبه “طائر الطوقان ذا الأسنان البارزة”، عاش قبل نحو 68 مليون سنة.

ويمكن بسهولة التغاضي عن الجمجمة الرقيقة للطائر، الذي أطلق عليه العلماء اسم Falcatakely forsterae، وهو بطول أقل من تسعة سنتيمترات.

وفي الواقع، تواجد في تراكم الحفريات المحفورة لسنوات، قبل أن يشير الفحص بالأشعة المقطعية إلى أن العينة تستحق المزيد من الاهتمام.

واتضح أن منقاره الطويل الشبيه بالمنجل، بينما يشبه الطوقان، هو شيء لم يسبق له مثيل في السجل الأحفوري.

