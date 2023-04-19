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بالصورة.. اول ظهور لابنة دنيا سمير غانم

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2023 3:03 مساءً
دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

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بعد موجة التنمر التي تعرضت لها ابنة الفنانة دنيا سمير غانم بعد ظهورها في التحية بعد انتهاء أحد عروض مسرحية “آنستونا”، فوجئ متابعو مسلسل “جت سليمة” بطولة دنيا، والذي يعرض حاليا ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام بظهور طفلة بالحلقة الـ 12 ليكتشفوا أنها “كايلا” ابنة دنيا والإعلامي رامي رضوان.

مسلسل “جت سليمة” يعتبر هو الظهور الأول لكايلا فنياً وشبه البعض المشهد الذي جمعها بوالدتها بالمسلسل بمشهد أنجلينا جولي الشهير من فيلم “Maleficent” مع طفلتها “فيفيان مارشلين جولي” حيث كانت تجسد أنجلينا شخصية ساحرة شريرة، وتطلب الأمر طفلة للوقوف بجانبها بأحد المشاهد ولكن رفض كل الأطفال الظهور بجانب أنجلينا نظراً لمكياجها المرعب إلى أن قرر المخرج الاستعانة بابنة أنجلينا “فيفيان” والتي لم تبال لمكياج والدتها بالمشهد وبدأت بمداعبتها.

بدأ عرض مسلسل “جت سليمة” في الجزء الثاني من رمضان وهو 15 حلقة ويشارك دنيا البطولة: محمد سلام، وهالة فاخر، وخالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، وغادة طلعت ونخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.

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