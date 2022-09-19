بالصورة.. اول ظهور للفنان عادل امام بعد شائعة اصابته بالزهايمر

بعد أن أزعجت إشاعات إصابته بالزهايمر، عائلته ومحبيه في مصر والوطن العربي، شارك الفنان عمر مصطفى متولي صورة تجمعه بخاله الزعيم عادل إمام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلاً: “ربنا يخليك لينا”.

ورغم أن الصورة يرجح أنها معدلة بواسطة تقنية “فوتوشوب”، لإبداء الفنان المصري بملامح أصغر سناً، إلا أنها لقيت رواجا كبيرا بعد دقائق من نشرها.

وتمنى الجمهور للفنان المصري القدير دوام الصحة والعافية، وأن يعود ليمتعهم بأعماله التي عشقها محبوه كباراً وصغاراً.

وكان الإعلامي المصري محمد الباز أعلن، الجمعة الماضية، عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، مؤكدا عدم عودته للتمثيل مرة أخرى، ليخرج عصام الإمام شقيق الزعيم وينفي تصريحات الباز، مؤكدا أن الفنان المصري بخير.

وكان المنتج عصام إمام كشف عن تطورات حالته الصحية، وما أثير عنها في الآونة الأخيرة، قائلًا: “الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية المحلية، أنه كان برفقة عادل إمام السبت، وكانا يتحدثان ويمزحان، قائلًا: “كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقولي يا عصام دول موتوني قبل كده 4 أو 5 مرات هيقولوا إيه تاني”.

وعن سماع “الزعيم” أنباء إصابته بالزهايمر، قال عصام: “هو مش متابع سوشيال ميديا كتير لكن سألني إنت ليه بتطلع ترد وتتكلم عني؟ قلت له لما يقولوا عندك الزهايمر لازم أطلع وأرد”.

وعن سبب عدم خروجه لطمأنة الناس قال: “مش من طباعه الظهور، هو قليل الظهور في البرامج والمداخلات، وهو عنده مبدأ طول حياته أن أعماله اللي تتكلم”، موضحاً أن “العائلة كانت تنزعج في الماضي من مثل هذه الشائعات لكن الآن بات الأمر عاديا”.

ويغيب الفنان المصري عن الأعمال الفنية منذ عرض آخر أعماله الفنية، وهو مسلسل “فالانتينو”، الذي عرض في عام 2020، وكان من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.