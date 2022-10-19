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بالصورة.. بسبب الغيرة شوهت وجه صديقتها بزجاجة عطر

منذ 48 ثانية
عطر - تعبيرية

عطر - تعبيرية

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قامت جيسيكا بيكر، البالغة من العمر 20 عامًا، بتشوية وجه أميليا داكويرث بزجاجه عطر تشبه الخنجر، والسبب غيرتها على حبيبها السابق من أميليا، في حادث مؤسف.

وبدأت القصة بحرب على مواقع السوشيال ميديا، وتطورت الأزمة حتى وصلت إلى أن دكوورث قامت بضرب دكوورث بزجاجة العطر حتى سالت الدماء من وجهها، وذلك بحسب موقع “ذا صن” البريطانية.

أميليا داكويرث

أميليا داكويرث

التقط ابن عم الآنسة دكوورث صوراً للحظة التي شنت فيها بيكر هجومها، لتوثيق الحادث أمام المحكمة.

وبعد الحادث، تُركت أميليا مغطاة بالدماء وتعاني من ارتجاج في المخ، وقام صديقها بضغط بلوزته على رأسها لإبطاء النزيف قبل نقلها إلى المستشفى.

مثلت بيكر في محكمة التاج في بورنماوث حيث اعترفت بالذنب في إحدى التهم المتعلقة بإلحاق الأذى الجسدي الفعلي وتهمة أخرى لحيازتها سلاحًا هجوميًا في أعقاب الحادث الذي وقع في 24 أغسطس 2021.

أخبر روب جريفيث، المدعي العام، المحكمة كيف التقى بيكر بالسيدة داكويرث على العشب الأخضر في باوندبيري بهدف إيذائها.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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