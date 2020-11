بالصورة: بفضل تيك توك… شقيقتان تجتمعان بعد ربع قرن

انفصلت شقيقتان توأم قبل ان تتجاوزا من العمر الشهرين، بسبب خرافة محلية، وتمكنتا من الاجتماع مجددا بعد 24 عاما بفضل مقطع فيديو، نشر على شبكة “تيك توك” الاجتماعية.

وقالت إحدى الشقيقتين التوأم وتدعى ترينا وهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها الآلاف: “في البداية لم أصدق، واعتقدت أنها عملية احتيال، شخص يشبهني لا أكثر”.

القصة بدأت تتكشف، حين حمّلت تريني التي تبلغ من العمر 24 عاما، وهي صاحبة متجر مكياج عبر الإنترنت، أحد مقاطع الفيديو التي تعودت على عرضها على متابعيها، وتصادف أن شاهدها على بعد مئات الكيلومترات جار لأختها ترينا.

الجار الفضولي أبلغ ترينا في ذلك الحين بأن مقاطع الفيديو التي تعرضها في “تيك توك” مضحكة، إلا أنها ردت مؤكدة عدم وجود أي حساب لها في هذا الموقع.

Long-lost twins Indonesian twins reunited by TikTok after two decades https://t.co/rhrYsYMsWB

— SCMP News (@SCMPNews) October 24, 2020