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بالصورة: تيم حسن بسلاحه ورسالة إلى الجميع!

منذ 8 ساعات
تيم حسن من مسلسل الهيبة

تيم حسن من مسلسل الهيبة

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة نشرها الممثل السوري، تيم حسن، عبر صفحته الشخصية على منصة “إنستغرام” حيث ظهر حاملا سلاحه، وذلك خلال جلسات تصوير الموسم الخامس من مسلسل الهيبة.

أرفق حسن الصورة بتعليق شغل المتابعين، جاء فيه: “إذا كان الي معي معي، ما يهكلو هم الي عليي، لكن اذا الي معي مانو معي ساعتا”.


واعتبر بعضهم أن هذه العبارة هي اللازمة الجديدة التي سيرددها تيم حسن في الموسم الجديد من المسلسل، فيما قال بعض آخر إنه استغرق وقتا طويلا لفهم ماذا يقصد.

كما ظن آخرون أن هذا الكلام موجه للفنان السوري عبد المنعم عمايري الذي انضم إلى “الهيبة – جبل” والذي سيكون الخصم والند لجبل، وسيشهد العمل صراعا قويا بينهما يفوق الصراع الذي حصل بين جبل ونمر السعيد في الموسم السابق.

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