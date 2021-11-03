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بالصورة: حذاء مايا دياب يثير جدلاً عبر مواقع التواصل

3 - نوفمبر - 2021
مايا دياب

مايا دياب

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نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صوراً لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بلباس أسود من توقيع “جيفينشي”.

ووضعت نظارات شمسية، الا ان اللافت في الصورة هو شكل حذاءها الغريب، الأمر الذي شكّل جدلاً كبيراً بين الجمهور.

وكان اختار القيمون على أسبوع الموضة في دبي أن تقدم مايا دياب تاج “أيقونة الموضة” للأيقونة العالمية “باربي” وذلك بعد تعذر وجود من تستحق تسلم هذا اللقب وذلك ضمن الحفل الجمالي الضخم fashion icon awards وهو الحدث الذي يقيمه arab fashion council وهو نفسه الذي يقيم arab fashion week.

في المقابل، لفتت الفنانة مايا دياب الانظار على السجادة الحمراء، بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان أحمر اللون ومرتدية قبعة كبيرة باللون الأحمر.

https://www.instagram.com/p/CV0RtlhP7bG/?utm_source=ig_web_copy_link

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