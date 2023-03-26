الأحد 4 رمضان 1444 ﻫ - 26 مارس 2023 |
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بالصورة.. حذاء محمد منير يثير السخرية

منذ 6 دقائق
الفنان المصري محمد منير

الفنان المصري محمد منير

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أثارت صورة الفنان محمد منير، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم التقاطها خلال تسجيله مسلسل “سره الباتع”.

وظهر الفنان محمد منير فيها مرتديًا حذاء كل فردة منهما لونها مختلف عن الآخر، وهو ما أثار سخرية البعض وتعجب البعض الآخر، منقسمين ما بين مؤيدين ومعارضين لهذه الإطلالة.

يُذكر أن رمضان 2023 يشهد حالة من النشاط الفني للفنان محمد منير، ولذلك تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين.

ويغني محمد منير تتر مسلسل “سره الباتع”، وأيضًا تتر مسلسل “عملة نادرة”، إلى جانب ظهوره في أكثر من إعلان.

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