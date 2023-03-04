بالصورة.. حمل اصالة الى الواجهة مجدداً

حالة من الجدل تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصدر المطربة أصالة الترند، وذلك بعد انتشار فيديو لها مع ابنتها شام الذهبي ظهرت به ببطن منتفخ.

وظهرت أصالة في الفيديو الذي شاركته ابتنها شام عبر حسابها على انستغرام، ببطن منتفخ، ما جعل الجمهور بتنبأ بحملها ،بحيث لم يسبق لـ أصالة الظهور بهذا الشكل.

ولم تخرج المطربة أصالة لترد على تساؤلات جمهورها بشأن حملها حتى الآن وهو ما زاد الأمر حيرة لديهم، حيث أن أصالة سريعة الرد على الشائعات والانتقادات وغيرها، ولكن رجح البعض أن بطن أصالة المنتخفة ناتجة من أزيائها ليس إلا وأن تلك الأنباء غرضها إثارة البلبلة حول المطربة الشهيرة.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخرًا عبر “يوتيوب” أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “ما عرفتك”.