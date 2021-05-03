الأثنين 21 رمضان 1442 ﻫ - 3 مايو 2021 |
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بالصورة – داليدا خليل تخطف الأنظار بإطلالة مغربية

منذ 36 دقيقة
داليدا خليل

داليدا خليل

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نشرت الممثلة والفنانة اللبنانية داليدا خليل صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالقفطان المغربي وخطفت أنظار متابعيها بجمالها وإطلالتها الجذابة.

وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: “من أحلى جلسات التصوير اللي عملتها برمضان القفطان المغربي اللي يعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم ويُعدُّ رمز للنبالة والأناقة والتراث والهوية في المغرب تحيّة لمتابعيني من كل أنحاء الدول العربية وحابّة أعرف شو الزيّ اللي بتختاروا خلال المُناسبات السعيدة؟”.

يذكر أن الفيديو كليب الذي أطلقته داليدا سابقاً لأغنيتها “شيك أوي” حقق نجاحاً عالمياً، إذ فازت بجائزتين عالميتين في لوس أنجلوس. وحصدت داليدا خليل جائزتين، الأولى أفضل صورة والثانية أفضل أغنية مصورة في مهرجان لوس أنجلوس للأفلام لعام 2021.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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