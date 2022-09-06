بالصورة.. درة تتألق في مهرجان البندقية السينمائي

نشرت الفنانة التونسية درة، صورا من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها على “إنستغرام”، وظهرت درة فى صورها وهي تتنزه في مدينة البندقية الإيطالية مرتدية فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالنقوشات والألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

وعلّقت درة على الصور قائلة:”تم التحقق فينيسيا لقد عاملتني بشكل جيد”.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة التونسية درة في فعاليات مهرجان البندقية السينمائي، الذي انطلقت دورته الـ79 قبل أيام في إيطاليا بحضور كوكبة من النجوم.

ويعرض لدرة مؤخراً فيلم “جدران” على منصة “واتش إت”، والذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، وهو من تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، وبطولة درة، ونيقولا معوض، وأحمد بدير، وحنان سليمان، وهند عبد الحليم، وفراس سعيد.