بالصورة – دوللي عياش تُرزق بمولودتها الأولى

رُزقت مقدمة البرامج دولي عياش بطفلتها الأولى أمس الإثنين، واطلقت عليها إسم إيزابيلا ميني. ونشرت صورة تجمعها بها في المستشفى حيث وضعت مولودتها، وكتبت باللغة الإنغليزية: “هذا الملاك الصغير خطف قلبي مني منذ أن حضنتها”. وشكرت الله على هذه النعمة الثمينة. وقالت: “أحبك من كل قلبي ابنتي الجميلة إيزابيل”.

وكانت قد أعلنت عياش أنّها حامل بطفلها الأول، وذلك من خلال جلسة تصوير خضعت لها حديثاً. وقالت إنّ حملها يمدّها بالقوة والشجاعة وسط الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

كما وأن دوللي سبق وفاجأت المتابعين بحملها بشهرها السادس حيث قامت بنشر صورة وهي تحتضن بطنها، وكتبت حينها: “نعم.. أنا حامل. الطفل سيأتي قريباً… تم حفظ هذا السر لفترة طويلة جداً، وعلى الرغم من كل الظروف السيئة التي تحدث من حولنا، أنت يا طفلي، أملي الوحيد لعام 2020.

أنت تعطيني القوة عندما يبدو أن كل شيء من حولنا ينهار أنت تعطيني منظوراً جديداً تماماً حول سبب استيقاظي كل يوم. لا أطيق الانتظار لمقابلتك”

يذكر أن دوللي عياش كانت قد فاجأت الوسطين الفني والاعلامي باعلان زواجها من السيد رامي ميْنة مدنياً في مدينة سيسيلي في روما – ايطاليا.