برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالصورة – رامي عياش بتجربة تمثيلية جديدة

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 8:16 مساءً
رامي عياش وزوجته داليدا

رامي عياش وزوجته داليدا

A A A
طباعة المقال

كشف الفنان اللبناني رامي عياش ملامح شخصيته في مسلسل 2020، الذي يطل فيه ضيفاً بشخصية بارزة، تغيّر مجرى الأحداث وتبدّل من مسار الحكاية.

ونشر رامي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له من كواليس المسلسل، ظهر فيها باللباس العسكري، أي الشخصية التي يجسدها في العمل.

يُذكر أن المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين، من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من منوعات

نجوى كرم
نجوى كرم تعايد اللبنانيين بعيد البشارة
مروان خوري
الإمارات تمنح مروان خوري الإقامة الذهبية
جورج خباز
جورج خباز يتعرض لحادث سير

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الثوم
فوائد وضع الثوم تحت وسادة النوم
الدولار
دولار السوق السوداء… كم بلغ صباح اليوم؟
نوبة قلبية
تحذير … هذه العلامات تشير إلى احتمالية حدوث نوبة قلبية