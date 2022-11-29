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بالصورة.. رسالة من الجماهير للمنتخب القطري قبل المباراة

منذ ساعة واحدة
مباراة هولندا وقطر

مباراة هولندا وقطر

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رفع مشجعون في استاد البيت حضروا لمتابعة مباراة قطر وهولندا المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء 29\11\2022، يافطة كتب عليها: سواء فزتم او خسرتم شكراً منتخب قطر.

في مبادرة تعبر عن حسن التنظيم لبطولة كأس العالم 2022 كما واستضافة القطرين لجميع الجنسيات.

هذا وقد تأهلت هولندا إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم متصدرة للمجموعة الأولى بفوز سهل 2-صفر على قطر صاحبة الضيافة التي تعرضت للهزيمة الثالثة على التوالي الثلاثاء.

وضع المهاجم كودي جاكبو هولندا في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد توغل في عمق الدفاع بالدقيقة 26، ليحرز هدفه الثالث على التوالي ويتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينر فالنسيا في صدارة الهدافين.

وضاعف فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة النتيجة من مدى قريب بعد خمس دقائق من الشوط الثاني، مستغلا تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من الحارس مشعل برشم.

ورفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط لتضمن القمة بينما كانت قطر أول المغادرين بالبطولة بالفعل منذ الجولة الماضية.

    المصدر :
  • وكالات

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