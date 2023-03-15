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بالصورة.. زواج شاب تركيّ من حبيبته بعد إنقاذهما من تحت الأنقاض

منذ ساعة واحدة
زواج - تعبيرية

زواج - تعبيرية

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أقام الشاب محمد تكين وعروسه ديلارا كهرمان، زفافهما في منطقة ألاشهير في مدينة مانيسا غرب تركيا، وسط مشاعر غريبة تسيطر عليها الذكريات المرتبطة بالزلازل المدمّرة التي ضربت البلاد.

محمد تكين كان يسكن في منطقة أنطاكيا في ولاية هاتاي، وهي من أكبر الولايات التي دمّرتها الزلازل منذ 6 شباط الماضي، وعلق تحت الأنقاض لمدة 36 ساعة كاملة، رأى خلالها الموت بعينيه.

وبعدما خرج من تحت الأنقاض، ظلّ يسأل عن خطيبته ديلارا كهرمان، حتى عرف أنه تمّ إنقاذها هي الأخرى، وقرّر أخذها إلى أقاربه الذين يعيشون في ألاشهير، حيث أقيم حفل الزفاف.

مِن الأمور المميّزة في حفل الزفاف، أنّه تمّت دعوة ضابط الشرطة أمير بستامي دميرطاش، الذي انتشل العريس من تحت الأنقاض، واختاروه شاهدًا على عقد الزواج، وسط أجواء غلبت عليها الشجون وانهمرت فيها دموع الحاضرين، تأثرًا بدموع العريس والعروس وشهود الزفاف.

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