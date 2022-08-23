الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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بالصورة.. سحر فوزي تصدم متابعينها بأحدث ظهور

منذ 30 دقيقة
سحر فوزي

سحر فوزي

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غالباً ما تكون المناسبات الرسمية الوجه الاساسي للفنانات، ولكن كسرت الفنانة السورية سحر فوزي القاعدة، بحيث صدمت متابعينها في آخر ظهور لها في عزاء الفنانة الراحلة انطوانيت نجيب، بشعر ابيض كلياً، فيما حدثت لها تغييرات كبيرة من خلال ملامحها، التي لطالما عرفها الجمهور، بجمالها وتألقها.

سحر فوزي

سحر فوزي

وسحر فوزي من مواليد دمشق، متزوجة ولديها ابنتان، شاركت في العديد من الأعمال الفنية السورية في المسرح والسينما والتلفزيون. أدوارها ما بين الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، كانت بدايتها الفنية العمل التاريخي “فيروز والعقد”، انضمت سحر فوزي إلى النقابة الفنية السورية في تاريخ 20 أبريل 1987، كان من أبرز أدوارها شخصية أم بشير في “باب الحارة”، ومن أشهر أعمالها أيضاً مسلسل الدبور الذي مثلت فيه دور زوجة الأب الشريرة، وفي الافلام كان هو فلم فتيات حائرات في عام 1982.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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