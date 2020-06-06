بالصورة – سلمى حايك غاضبة بعد مقتل شاب على يد الشرطة المكسيكية
عبرت الممثلة العالمية من أصل لبناني سلمى حايك، عن غضبها الشديد بسبب عنف الشرطة المكسيكية الذي أودى إلى مقتل رجل يدعى “جيوفاني لوبيز” لأنه لم يكن يرتدي قناعًا على وجهه وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.
النجمة البالغة من العمر 53 عاماً نشرت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتها وهي ترتدي قناعًا أسود مكتوبًا عليه باللون الأحمر “العدالة لجيوفاني لوبيز”.
وعبرت سلمى عن رغبتها في القصاص العاجل لجيوفاني ومعالجة التوتر المستمر بين الجمهور وسلطات إنفاذ القانون، وكتبت :” فساد ووحشية الشرطة يجب أن يتوقفا، أطلب من المسؤولين عن الأمن أن يمتلكوا القوة والإنسانية والشرف لحماية شعبنا الذي هو في أمس الحاجة إلى الأبطال والأمل. دعونا نتغير”.
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Pedimos al gobierno de Mexico JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía Mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza, humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos. #MeduelesMexico #justiciaparagiovanni Justice for Giovanni Lopez, who was detained in Mexico by 10 policemen for allegedly not wearing a mask. He was eventually found shot in the leg and beaten to death. Corruption and police brutality has to stop.