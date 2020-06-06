بالصورة – سلمى حايك غاضبة بعد مقتل شاب على يد الشرطة المكسيكية

سلمى حايك
سلمى حايك

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عبرت الممثلة العالمية من أصل لبناني ​سلمى حايك​، عن غضبها الشديد بسبب عنف الشرطة المكسيكية الذي أودى إلى مقتل رجل يدعى “جيوفاني لوبيز” لأنه لم يكن يرتدي قناعًا على وجهه وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.

النجمة البالغة من العمر 53 عاماً نشرت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتها وهي ترتدي قناعًا أسود مكتوبًا عليه باللون الأحمر “العدالة لجيوفاني لوبيز”.

وعبرت سلمى عن رغبتها في القصاص العاجل لجيوفاني ومعالجة التوتر المستمر بين الجمهور وسلطات إنفاذ القانون، وكتبت :” فساد ووحشية الشرطة يجب أن يتوقفا، أطلب من المسؤولين عن الأمن أن يمتلكوا القوة والإنسانية والشرف لحماية شعبنا الذي هو في أمس الحاجة إلى الأبطال والأمل. دعونا نتغير”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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