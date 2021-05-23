بالصورة – سيرين عبد النور تستعد لـ”دور العمر”… “ما تنصدموا”

أطلقت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور بوستر مسلسلها الجديد تحت عنوان “دور العمر” إلى جانب الممثل اللبناني ومقدم البرامج عادل كرم ونخبة من الممثلين، ومن إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار ناصر فقيه.

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها ومتابعيها بفيديو قصير أثناء وضعها للمكياج الخاص بمسلسلها الجديد “دور العمر” على صفحتها الرسمية عبر الانستغرام الخاص بها لتشوق الجمهور للعمل.

علقت على الفيديو: “أثناء التحضير لمسلسل “دور العمر” يللي رح ينعرض قريبا على شاهد، الدور بدو جرأة وتغيير جزري ما تنصدمو، كتير حبيت اللون وانتوا؟”. كما شاركتهم بفيديو من إحدى صالونات التجميل وهي تسرح شعرها، وبدا لون الشعر أشقر.

ويعتمد المسلسل إلى الحالة النفسية التي يعيشها الأبطال مما جعل العمل ملئ بالتشويق والإثارة، ومن المقرر عرضه في صورة 10 حلقات فقط، وسيتم عرضة في الفترة القليلة القادمة.

وهذا المسلسل الذي هو من كتابة ناصر فقيه يُعدّ نقلة نوعيّة في مسيرة سيرين الفنيّة وهو من النوع الاجتماعي التشويقي، ويتمحور حول معاناة بعض المرضى النفسيين وإنعكاسات ذلك على المجتمع والمحيطين بهم.

إلى ذلك، تجري مفاوضات على قدم وساق بين النجمة سيرين وشركة “الصبّاح إخوان” من أجل دور البطولة في مسلسل لبناني جديد تلفّ أحداثه الغموض وهو مسلسل واقعيّ بامتياز.

وكانت سيرين تعاونت مع شركة “الصباح إخوان” في بطولة مسلسل “الهيبة الحصاد” في الجزء الثالث إلى جانب النجم السوري تيم حسن.