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بالصورة: شاكيرا تحتفل بتحطيم 14 رقماً قياسياً

منذ 3 دقائق
المغنية الكولومبية شاكيرا

المغنية الكولومبية شاكيرا

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عادت الفنانة شاكيرا لتصدر عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعدما حققت إنجازًا جديدًا يصعب تكراره لأحد الفنانين.

فقامت بتسجيل 14 رقمًا قياسيًا جديدًا وذلك بعدما تمكنت أخيرًا من تسجيل 4 أرقام قياسية جديدة في موسوعة “غينيس” العالمية بعد نجاح آخر فيديوهاتها الموسيقية Music Sessions Vol. 53 مع الأرجنتيني Bizarrap.

وأعلن موقع “غينيس” أن أغنية شاكيرا الجديدة أصبحت الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة، وذلك على “يوتيوب” خلال 24 ساعة بإجمالي 63 مليون مشاهدة، كما أنها أسرع أغنية لاتينية تصل إلى 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب” بالإضافة لكونها الأغنية اللاتينية الأكثر استماعًا على Spotify في 24 ساعة بـ14.9 استماع، كذلك أصبحت الأغنية اللاتينية الأكثر بثًا على Spotify في أسبوع واحد 80.6 مليون بث.

يذكر أن شاكيرا تسلمت الشهادات الأربعة في كواليس مقابلتها في برنامج “جيمي فالون”، وقام فريق العمل بإحضار الشهادات الكاملة ليحتفلوا بها في الحلقة.

شاكيرا

شاكيرا

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