الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: شقيقان يعثران على حجر نادر أغلى بـ500 مرة من الذهب!

29 - مارس - 2021
احجار كريمة

احجار كريمة

A A A
طباعة المقال

عثر الشقيقان البريطانيان إسحق وصوفيا أندريو على حجر “أوبال” نادر وهو حجر كريم نصفه شفاف متلألئ، خلال رحلتهما الأولى للكشف عن المعادن في ولاية كوينزلاند بأستراليا.

والحجر الذي عثر عليه الشقيقان من أكثر الأحجار الكريمة لمعانا وبلغت قيمتة 700 ألف جنيه أسترليني.

وقالت صوفيا “إنه يضم كل لون من ألوان قوس قزح وكل لون يمكن تخيله”.

ويشير الخبراء إلى وجود 90% من “الأوبال” بالعالم في المناطق النائية الأسترالية، وأن قيمتها التجارية أغلى بـ500 مرة من الذهب.

    المزيد من منوعات

    اسد
    بالفيديو.. تمساح ينتصر على مجموعة أسود كانت تهاجمه
    كارول سماحة
    ما حقيقة اهداء كارول سماحة أسد.. وما هي نصيحة رغدة لها ؟
    الفنان الراحل محمد شرف
    في ذكرى رحيله الثالثة.. اليكم بعض المعلومات عن الراحل محمد شرف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟