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بالصورة.. شيرين بشكل مختلف وتغيير جذري

منذ 10 دقائق
الفنانة شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب

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بعد العديد من الازمات التي كانت تحاصر الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب خلال الفترة الماضية، مع التغيير الكبير في ملامحها والزيادة الكبيرة في وزنها.

لتعود شيرين الى الواجهة عبر صورة جديدة ولكن بشكل مختلف تماماً وتغيير جذري، بحيث نشر موقع “الفن” صورة الفنانة المصرية، مشيرا الى ان الصورة حديثة لها، وتم نشرها ترويجا لأعمالها الجديدة.

الا ان شيرين ظهرت في الصورة بملامح مغايرة تماما لملامحها السابقة، ما تسبب بجدل كبير بين الجمهور وشبهها عدد كبير منهم بالممثلة السورية كاريس بشار، فيما شبهها البعض بالفنانة اللبنانية ديانا حداد.

في المقابل، اشار البعض الآخر الى ان الصورة ليست حديثة، كما اكد آخرون الى انه تم تعديلها عبر تطبيق فوتوشوب بشكل مبالغ فيه.

شيرين عبد الوهاب في احدث ظهور

شيرين عبد الوهاب في احدث ظهور

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