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بالصورة.. شيرين ترد على اخبار انفصالها عن حسام حبيب

منذ 40 دقيقة
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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لاتزال احداث الحياة الشخصية للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في طليعة الاخبار المتداولة، رغم اختفاء شيرين وزوجها حسام حبيب لأشهر بعد الازمة الاخيرة، ولكن تداول عدد من المواقع اخبار حول انفصال الثنائي ولكن كان لشيرين رد مختلف.

فقد انتشرت شائعات انفصال شيرين عن زوجها الفنان حسام حبيب كالنار في الهشيم، خلال الفترة الماضية، بعد إلغاء شيرين متابعة زوجها على موقع الصور.

ووسط البلبلة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها قالوا إنها الأحدث بعد اختفائها، ظهرت فيها شيرين في الاستوديو أثناء تسجيلها أغنية جديدة، دون الكشف عن أي معلومة إضافية.

وأتى انتشار هذه الصورة بعدما أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغائها متابعة زوجها حسام حبيب من حسابها على موقع إنستغرام.

في حين أكد حبيب في تصريحات إعلامية أن كل ما يثار عن طلاقه “مجرّد شائعات”، لتخرج بعدها شيرين وتؤكد عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها.

يذكر أن شيرين كانت أعلنت تفرّغها الكامل لإعداد أغان جديدة، بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، واعدة جمورها ومحبيها بأعمال تليق بهم، وفق كلامها.

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