بالصورة: شيرين في إطلالة مميزة... تستعيد شعرها بعد حلاقته

بعد الضجة التي أحدثتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بحلاقة شعرها تزامنا مع خبر انفصالها من زوجها السابق حسام حبيب وتزامنا مع اطلاق البومها الجديد، ظهرت النجمة شيرين فى إطلالة مميزة خلال مشاركتها فى برنامج “الدوم” لاكتشاف المواهب المصرية، التى أذيعت أولى حلقاته مساء الجمعة، وأيضا بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا حول التصالح بينها وبين حسام حبيب وعودتهما لحياتهما الزوجية مرة أخرى.

ونشرت شيرين، الصور عبر حسابها على انستجرام، وظهرت فيها وقد استطال شعرها التى قامت بحلاقته وقصه “زيرو” عقب أزمة طلاقها من حسام حبيب، منذ نحو شهرين، وعلقت على الصور قائلة: “من افتتاح برنامج الدوم.. بالتوفيق لكل المواهب المصرية”.

“الدوم” هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول، ويُعرض حصريا على شاشة قناة On.