الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: شيرين في إطلالة مميزة... تستعيد شعرها بعد حلاقته

12 - فبراير - 2022
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

A A A
طباعة المقال

بعد الضجة التي أحدثتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بحلاقة شعرها تزامنا مع خبر انفصالها من زوجها السابق حسام حبيب وتزامنا مع اطلاق البومها الجديد، ظهرت النجمة شيرين فى إطلالة مميزة خلال مشاركتها فى برنامج “الدوم” لاكتشاف المواهب المصرية، التى أذيعت أولى حلقاته مساء الجمعة، وأيضا بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا حول التصالح بينها وبين حسام حبيب وعودتهما لحياتهما الزوجية مرة أخرى.

ونشرت شيرين، الصور عبر حسابها على انستجرام، وظهرت فيها وقد استطال شعرها التى قامت بحلاقته وقصه “زيرو” عقب أزمة طلاقها من حسام حبيب، منذ نحو شهرين، وعلقت على الصور قائلة: “من افتتاح برنامج الدوم.. بالتوفيق لكل المواهب المصرية”.

“الدوم” هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول، ويُعرض حصريا على شاشة قناة On.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

 

    المزيد من منوعات

    علم نادي تشيلسي
    ما هي مفاجأة تشيلسي قبل نهاية الميركاتو؟
    دييغو مارادونا
    الأرجنتين تتسلّم قميصًا لمارادونا يعود لعام 1986
    ستيفانو دومينيكالي
    دومينيكالي متفائل إزاء عودة سباق جائزة ألمانيا الكبرى لفورمولا 1

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي