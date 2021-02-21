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بالصورة: طلب توظيف قدمه ستيف جوبز يباع بآلاف الدولارات

21 - فبراير - 2021
طلب توظيف قدمه ستيف جوبز يباع بآلاف الدولارات

طلب توظيف قدمه ستيف جوبز يباع بآلاف الدولارات

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بيع طلب توظيف قدمه المخترع ورجل الأعمال الراحل، ستيف جوبز، عام 1973، عندما كان بعمر 18 عاما، بآلاف الدولارات في مزاد علني في أمريكا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، بيع الطلب الذي قدمه جوبز قبل ثلاثة أعوام من تأسيسه شركة “آبل”، وتحديدا في عام 1973 مقابل أكثر من 147 ألف دولار أمريكي.

وقدم الرئيس التنفيذي الراحل لشركة “آبل” وأحد أغنى أثرياء العالم سابقا، طلب توظيف عادي جدا، على غرار السير الذاتية المقدمة في تلك الحقبة من عام 1973، عندما كان عمره 18 عاما فقط، الأمر الذي منحه قيمة تاريخية كبيرة جدا.
وبيعت النسخة الورقية من طلب التوظيف أو (السيرة الذاتية) في المزاد الأمريكي (RR) في ولاية بوسطن الأمريكية، حيث ربح المزاد شخص من لندن رفض الكشف عن هويته.

ويلاحظ في طلب التوظيف أن جوبز قد أشار في الخانات المخصصة إلى أنه يتمتع بمهارة عالية في مجالي الكومبيوتر والآلة الحاسبة.

وكان ستيف جوبز، الذي توفي عام 2011، من كبار المخترعين ورجال الأعمال الأمريكيين، وكان المؤسس الشريك والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “آبل”، ويعود له الفضل بإنتاج “آيفون” و”آيباد” و”ماكنتوش” وغيرها من الابتكارات الرائدة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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