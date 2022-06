بالصورة: طلب توظيف قدمه ستيف جوبز يباع بآلاف الدولارات

بيع طلب توظيف قدمه المخترع ورجل الأعمال الراحل، ستيف جوبز، عام 1973، عندما كان بعمر 18 عاما، بآلاف الدولارات في مزاد علني في أمريكا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، بيع الطلب الذي قدمه جوبز قبل ثلاثة أعوام من تأسيسه شركة “آبل”، وتحديدا في عام 1973 مقابل أكثر من 147 ألف دولار أمريكي.

A rare piece of #SteveJobs memorabilia is going up for auction, with the latest a job application filled out by the Apple co-founder in 1973 that was previously sold for over $175,000. https://t.co/1ZPW4aqsMk pic.twitter.com/GXukP4gKFY

— AppleInsider (@appleinsider) February 15, 2021