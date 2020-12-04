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بالصورة: عرض جزء من جمجمة هتلر في روسيا!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 10:50 مساءً
هتلر

هتلر

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في معرض تاريخي مكرس للذكرى المئوية للأرشيف، عرض أرشيف الدولة الروسي جزءاً من جمجمة زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.

ويشمل المعرض أيضا وثائق سوفيتية سرية من ملف التحقيق في مقتل هتلر، والعديد من الوثائق والقطع التاريخية الأخرى.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام بشكل افتراضي بسبب وباء فيروس كورونا، حتى 31 يناير المقبل.

يذكر أن هتلر انتحر في 30 نيسان عام 1945، قبل أيام من اقتحام الجيش الأحمر العاصمة الألمانية برلين وهزيمة ألمانيا النازية، وبعد انتحاره تم إحراق جثته في الحديقة خارج مقره المحصن بأمر مسبق منه.

وفي وقت لاحق تم دفن رفات هتلر في مدينة ماغديبورغ الألمانية عام 1946 وقررت السلطات السوفيتية إخراج رفاته من القبر وإتلافها عام 1970، لكي لا يصبح مكان دفنه “محجّا” لمؤيدي الفكر النازي في المستقبل.

واحتفظت السلطات السوفيتية ببعض الأجزاء من رفات هتلر، وخاصة أجزاء من جمجمته، التي تم بفضلها تحديد هويته في وقت سابق، بحسب RT.

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