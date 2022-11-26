بالصورة ـ رافقهم منذ عام 2004... لاعبو المنتخب الياباني يكرّمون طباخهم!

كرّم لاعبو المنتخب الياباني طباخ المنتخب يوشيتيرو نيشي بأخذ صورة برفقته مرتدياً الزي الرسمي وشارة القيادة.

وسيتقاعد نيشي مباشرة بعد نهاية كأس العالم بعد مشوار طويل مع المنتخب منذ عام 2004 رافقه خلاله في 5 نسخ من كأس العالم وسافر مع المنتخب في أزيد من 130 رحلة خارج البلاد.

يذكر أنه حقّق المنتخب الياباني فوراً تاريخياً على نظيره الألماني 2-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة. ونشر حساب فيفا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لما فعله “أحفاد الساموراي” بعد المباراة.

ونشرت فيفا تغريدة تتحدث عن نظافة الجمهور الياباني في المدرجات، بالإضافة إلى رقي عناصر المنتخب الياباني مرفقه بصورة من داخل غرفة ملابس الفريق على استاد خليفة الدولي.