بالصورة – فاليري أبو شقرا تنشر بوستر مسلسلها الجديد مع قصي خولي

تستعد ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا لمسلسلها الجديد برفقة الممثل السوري قصي الخولي. وكشفت الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا عن بوستر مسلسلها الجديد “لا حكم عليه” الذي يجمعها للمرة الأولى بالممثل السوري قصي خولي. وظهرت فاليري على بوستر المسلسل برفقة قصي، تجلس مقابله في أجواء من الغموض والتشويق.

يشار إلى أن المسلسل من تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وهو مؤلف من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات.

ويشارك في بطولته أيضاً الممثلين كارلوس عازار، فادي إبراهيم، كارين سلامة، سحر فوزي، طوني عيسى، ايلي متري، عبدو شاهين وكارول الحاج وغيرهم.

يذكر أن فاليري أبو شقرا عبرت لبرنامج the insider بالعربي عن سعادتها بالوقوف أمام قصي خولي في مسلسل “لا حكم عليه ” مشيرة الى أن التمثيل معه كان من أحد أهدافها .

وقالت للإعلامي ايلي نخله أن تجربتها الدرامية الثالثة كانت جميلة وأشارت الى أنها تعلمت الكثير من قصي، مشيرة الى أن التوافق بينهما كان كبيراً.

وعبرت أبو شقرا أيضاً عن فرحتها بأن العمل من إنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر التي وصفت العمل معه بالإنجاز .

وكشفت أن فيليب كان وراء قص شعرها وتغيير لونه لكي يتناسب مع المحامية “زمن” التي تلعب دورها مشيرة الى أنها لن تكون محامية تقليدية. وشددت أبو شقرا على أن قصة العمل يلفها الغموض، لكنها كشفت بأن علاقة رومانسية ستجمعها بقصي بعد أن تتولى قضيته.