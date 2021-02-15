الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو والصورة: فتاة مصرية حاولت الانتحار عبر "فيسبوك"... هذا ما حلّ بها!

15 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2021 8:31 مساءً
الشابة المصرية جنات السيسي

الشابة المصرية جنات السيسي

A A A
طباعة المقال

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي المصرية على مدار الساعات الماضية، جدلا واسعا بعدما ظهرت فتاة تدعى جنات السيسي تحاول الانتحار عبر موقع “فيسبوك”.

وأقدمت الفتاة المذكورة وفقا لوسائل الإعلام المصرية، على محاولة انتحار داخل شقتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأصدرت قوات الأمن قرارا بالقبض عليها بعد فحص الفيديو.

ووثقت بالبث تناولها لعدد من العقاقير الطبية، وزهرت بحالة باكية ، ومن الواضح أنها أقدمت على الانتحار لوجود مشاكل زوجية مع زوجها.

وأضافت:” لو ربنا سمحلي النهاردة وخدني عندو بس شكلو مش راضي عني ، انا مش وحشة والله ولو حد يعرف الشخص اللي انا مرتبطة بيه يقولو لو جنات همها كان على الفلوس كان زمانها حاجة تانية، هو مجرد بيصرف عليا زي اي زوج بيصرف على زوجته، انا لحد دلوقتي بشقة مفروشة انا ما عنديش عربية، ما عنديش رصيد في البنك ..”

وواجهت النيابة الفتاة بمقطع الفيديو واعترفت أنها هي من بثته، وطالب محاميها، بإخلاء سبيلها لمرورها بحالة نفسية سيئة أدت لارتكابها الواقعة.

حاولت الانتحار على فيسبوك

حاولت الانتحار على فيسبوك

وقررت نيابة النزهة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الفتاة بكفالة 500 جنيه، بعدما حاولت الانتحار بتناول كمية من العقاقير المخدرة، داخل شقتها بمنطقة النزهة، في مقطع فيديو بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونجح سائق الفتاة فى إنقاذها وقام بنقلها إلى مستشفى الدمرداش في حالة سيئة، وذلك بحسب “الدستور”.

    المزيد من منوعات

    قرعة مونديال قطر أسفرت عن مواجهات قوية في النسخة الـ23 من المونديال
    بالصورة.. قطر تكشف عن ملصق مونديال 2022
    شعار الدوري الإسباني (الليغا)
    الدوري الإسباني يشتكي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لليويفا
    دلفينا وماريا
    دلفينا وماريا.. ابشع سفاحتان على نهج ريا وسكينة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟