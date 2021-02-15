بالفيديو والصورة: فتاة مصرية حاولت الانتحار عبر "فيسبوك"... هذا ما حلّ بها!

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي المصرية على مدار الساعات الماضية، جدلا واسعا بعدما ظهرت فتاة تدعى جنات السيسي تحاول الانتحار عبر موقع “فيسبوك”.

وأقدمت الفتاة المذكورة وفقا لوسائل الإعلام المصرية، على محاولة انتحار داخل شقتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأصدرت قوات الأمن قرارا بالقبض عليها بعد فحص الفيديو.

ووثقت بالبث تناولها لعدد من العقاقير الطبية، وزهرت بحالة باكية ، ومن الواضح أنها أقدمت على الانتحار لوجود مشاكل زوجية مع زوجها.

وأضافت:” لو ربنا سمحلي النهاردة وخدني عندو بس شكلو مش راضي عني ، انا مش وحشة والله ولو حد يعرف الشخص اللي انا مرتبطة بيه يقولو لو جنات همها كان على الفلوس كان زمانها حاجة تانية، هو مجرد بيصرف عليا زي اي زوج بيصرف على زوجته، انا لحد دلوقتي بشقة مفروشة انا ما عنديش عربية، ما عنديش رصيد في البنك ..”

وواجهت النيابة الفتاة بمقطع الفيديو واعترفت أنها هي من بثته، وطالب محاميها، بإخلاء سبيلها لمرورها بحالة نفسية سيئة أدت لارتكابها الواقعة.

وقررت نيابة النزهة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الفتاة بكفالة 500 جنيه، بعدما حاولت الانتحار بتناول كمية من العقاقير المخدرة، داخل شقتها بمنطقة النزهة، في مقطع فيديو بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونجح سائق الفتاة فى إنقاذها وقام بنقلها إلى مستشفى الدمرداش في حالة سيئة، وذلك بحسب “الدستور”.