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بالصورة: في حالة نادرة.. ولادة طفل بعين واحدة

منذ 17 ساعة
أطفال حديثي الولادة- أرشيفية

أطفال حديثي الولادة- أرشيفية

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في حالة نادرة الحدوث عالمياً، ولد طفل يمني بعين واحدة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأوضح مصدر طبي، أن الرضيع ولد في مستشفى “الهلال الطبي” بمدينة رداع، ولديه تجويف عيني واحد وعصب بصري واحد، مشيراً إلى أنه توفي بعد ساعات من نقله للحاضنة.

بدوره، أفاد الإعلامي اليمني كريم زارعي، الذي نشر صورة الطفل المولود، بأن هذه الحاله نادرة جدا حول العالم.

كما أضاف أن “العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقارب من 5 قرون، وسميت بـ”ولادة أطفال ذوي العين الواحدة”.

وختم موضحا أن أول حالة مماثلة سُجلَت عام 1665″، مضيفا “وها نحن الآن نشهد حالة جديدة في اليمن”.!

ولادة طفل بعين واحدة

ولادة طفل بعين واحدة

 

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