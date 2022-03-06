الأثنين 3 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: كارين رزق الله برفقة ابنتيها

منذ 16 ساعة
كارين رزق الله

كارين رزق الله

A A A
طباعة المقال

نشرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله صورة لها مع ابنتيها ناديا شربل ونايا شربل، وعلقت على الصورة قائلة بما معناه “الفرسان الثلاثة”، حب، احترام، صداقة.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلقوا عليها متغزلين بجمال كارين مع بناتها ومتمنين لهن السعادة والصداقة في العلاقة التي تربط بين الثلاثة.

وكانت الممثلة كارين رزق الله خرجت عن صمتها خلال حلولها ضيفة على الاعلامية جيسيكا عازار في برنامج “فورتي”، وذلك بما يتعلق بطبيعة علاقتها بزوجها فادي شربل لتقول بأنهما منفصلان وعلى طريق الطلاق.

وكانت عبّرت كارين رزق الله في وقت سابق عن حزنها الشديد بما حلّ بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشددت على ضرورة رحيل المنظومة الحاكمة من لبنان.
وغردت: “بوسط بيروت نهار جمعة بالليل… ما في مطعم او محل فاتح. عتمة كاملة”.

وتابعت: “هيك صار لبنان؟ هاي الطبقة الحاكمة بتصور صار وقت يفللوا عبيوتن”.

 

    المزيد من منوعات

    زلنسكي قبل الرئاسة
    من الترفيه الى جبهة حرب هزّت العالم.. أبرز لحظات زلنسكي قبل السياسة (فيديوات)
    لحظة هجوم الثور على المتفرجين
    فيديو مرعب.. ثور يخرج عن السيطرة ويهاجم المتفرجين في المكسيك
    ليونيل ميسي
    دفعة قوية لعملة باريس سان جرمان المشفرة.. ما علاقة ميسي؟!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    رواتب القطاع الخاص بعد التعديل.. هذا ما كشفه بيرم
    "ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو.. صاروخ أوكراني موجه يدمر دبابة روسية