الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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بالصورة: كندة علوش في مهمة لدعم اللاجئين

منذ 4 دقائق
كندة علوش

كندة علوش

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كشفت الممثلة السورية كندة علوش عن وجودها في مخيم الزعتري، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين في دولة الأردن، في زيارة كانت مجدولة من قبل، لتنسيق دعم حملة لمواجهة ظروف الشتاء والطقس السيء، وتطورت لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أخيرًا.

ونشرت كندة فيديو لها من داخل مخيم اللاجئين عبر خاصية “ستوري” في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قالت فيه: “بشكر كل الجمعيات والمتطوعين اللي بيساعدوا الأسر والضحايا وبشكر قوات الدفاع المدني، وكل حد بيساعد الأرواح”.

ونوّهت كندة عبر حسابها في “تويتر” عن بدء توزيع مواد الإغاثة، وقالت: “بدأت المفوضية توزيع مواد الإغاثة لمساعدة الأشخاص المتضررين بشدة من جراء زلزال 6 شباط في حماة، قدمت المفوضية 300 مجموعة إغاثة بما في ذلك البطانيات والمراتب الحرارية لمساعدة العائلات التي تقطعت بها السبل في الملاجئ الجماعية وأولئك الذين يقيمون مع أقاربهم”.

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