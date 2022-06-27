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بالصورة.. كيت ميدلتون ترتدى ملابس عسكرية وخوذة فى دبابة

منذ ساعة واحدة
كيت ميدلتون

كيت ميدلتون

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قامت دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” زوجة الأمير ويليام بزيارة لمركز تدريب الجيش الإنجليزى فى بيربرايت، وكانت ترتدى ملابس عسكرية وخوذة وجالسة فى دبابة، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة فى المملكة المتحدة.

وتحدثت “كيت ميدلتون” للجنود وقالت فى بيان صادر عنها احتفالا برجال القوات المسلحة “اليوم فى يوم القوات المسلحة، أود أنا ووليام أن نشيد بالرجال والنساء الشجعان، فى الماضى والحاضر ، الذين يخدمون فى كل جيشنا. القوات، فى البحر، فى البر والجو ، هنا فى المملكة المتحدة وحول العالم. شكرا لك على كل تضحياتك أنت وعائلتك للحفاظ على سلامتنا”.

كيت ميدلتون بالبذلة العسكري

كيت ميدلتون بالبذلة العسكري

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