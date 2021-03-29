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بالصورة: للمرة الاولى ... محمد صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر

29 - مارس - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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ارتدى النجم المصري محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة في مسيرته، وذلك أمام منتخب جزر القمر، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية اليوم الإثنين.

وقرر حسام البدري مدرب منتخب مصر إخراج القائد عمرو السولية، في الدقيقة 72 ليتسلم محمد صلاح شارة القيادة، رغم وجود زميله محمد النني، الذي يسبق في ترتيب ارتداء شارة القيادة بالاعتماد على الأقدمية.

وكان صلاح قد أثار الجدل في ديسمبر الماضي لعدم حصوله على شارة قيادة ليفربول أمام ميتلاند في دوري أبطال أوروبا، وجلس بعدها على دكة البدلاء أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع لمنتخب مصر في الدقيقتين 21 و25 ليرفع رصيده إلى 43 هدفا، لينفرد عن الراحل حسن الشاذلي.

وأثيرت أحاديث كثيرة في الأوساط الرياضية المصرية عن رغبة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر منح شارة قيادة الفراعنة لصلاح، وهو ما رفضه بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي لاعب بيراميدز الحالي.

وانفرد صلاح بالمركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، ويتقدمه فقط حسام حسن الذي سجل 68 هدفا.

يشار إلى أن منتخب مصر ضمن التأهل في الجولة الماضية إلى كأس الأمم الأفريقية إلى جانب جزر القمر، والفوز على منافسه المباشر سيضمن له صدارة المجموعة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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