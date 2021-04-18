الأربعاء 18 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: لماذا ارتدت زوجة ويل سميث الحجاب ؟

18 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 18 - أبريل - 2021 10:02 مساءً
ويل سميث وزوجته

ويل سميث وزوجته

A A A
طباعة المقال

قامت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل الأمريكي ويل سميث، بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، أول أيام شهر رمضان، وهي ترتدي الحجاب.

وأرفقت جادا سميث صورتها بتعليق، قالت فيه: “أعتقد أن اللون المشمشي في الشرق الأوسط… يناسبني كثيرا”.

ولاقت هذه الصورة إعجاب أكثر من 870 ألف متابع، وتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بكثير من الإعجاب والفخر بما قامت به هذه الممثلة.

واعتبرت جادا سميث أن هدفها من هذه الخطوة هو “إيصال رسالة مهمة وهي تقبل الآخر والوعي واختلاف الأديان”.
ونشرت جادا، سابقا، صورة لها وهي ترتدي لباسا فضفاضا، وعلقت قائلة: “عندما تكون في الشرق الأوسط، تشاهد ويل سميث وهو يجري عند شروق الشمس، ويرغب مصور موهوب في التقاط صورة لك”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

صورة من احد فيديوهات تحدي الرعب على تيك توك
فيديو لتحدٍ لا يصدق.. أطفال يصرخون من الرعب وأهاليهم يضحكون!!
علماء فرنسيون يعثرون على ذباب كان يُعتقد أنه انقرض قبل قرن ونصف
غرفة العمليات (تعبيرية)
حادث سير "مروع" يؤدي لإصابة وزير عربي بنزيف داخلي بالمخ (صورة)

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
ميليشيا حزب الله
مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل