بالصورة: ليدي غاغا تكشف عن مشروعها دعماً لأصحاب البشرة السوداء
كشفت النجمة ليدي غاغا عن مشروعها دعماً لأصحاب البشرة السوداء على طريقتها الخاصة، بعد أن تأججت الإحتجاجات في شتى أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، بعد مقتل جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية، على يد أحد رجال الشرطة.
ونشرت ليدي غاغا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهرت فيها يدها وتحمل علامة السلام، وعلّقت: “ابتداء من الغد، سأعطي حسابي على موقع “Instagram” لكل من المنظمات التي تبرعت لها مؤخراً، في محاولة لتوصيل أصواتهم المهمة”.
كما تعهدت أنها “سترفع أصوات كل الأعضاء والمجموعات الملهمة داخل مجتمع السود”.
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Starting tomorrow, I’m giving over my Instagram account to each of the organizations I’ve recently donated to, in an effort to amplify their important voices. And after I vow to regularly, in perpetuity, across all of my social media platforms, post stories, content, and otherwise lift up the voices of the countless inspiring members and groups within the Black community.