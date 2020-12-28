بالصورة – مايا دياب بإطلالة ساحرة

بعد طول الانتظار، حلّت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة مساء أمس الأحد عبر برنامج “ع غير كوكب” عبر محطة الـ”mtv”.

وتألقت بمظهر مميز بشعرها القصير الأشقر والفستان البراق الفضي.

وأطلت الفنانة مايا دياب مساء أمس الأحد، عبر برنامج “ع غير كوكب” على “أم تي في”، وكعادتها خطفت الأنظار بجمالها وأناقتها، وخفة ظلها خلال اللقاء.

وبعد عرض الحلقة، دشن محبو مايا دياب، “هاشتاغ” باسمها عبر “تويتر”، متصدرين الـ”ترند”، وأعربوا عن إعجابهم بعفويتها، وحضورها اللافت، من خلال مشاركتهم في هذا الوسم بعدة تغريدات متنوعة.

من جانب آخر، أبدت مايا رأيها في لقاح فيروس كورونا، وغردت قائلة: “ما تتسرّعوا وتريّثوا، اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ الى الوراء، وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وُجد لمرض مش أقل من 4 لـ 6 سنوات، وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها، لسنا حقل تجارب، اللقاح بدائي جداً، وعلينا تنوير عقول الناس، لاتضعوا الموت، والسم في أجسادكم”.

يشار إلى أن مايا دياب كانت قد طرحت أحدث أغنياتها بعنوان “دوب”، وهي أغنية رومانسية، جاءت بمثابة هدية من العيار الثقيل لعشاقها في فترة الأعياد، وتصدرت الـ”ترند”.

كما وأن دياب كانت في الساعات الأخيرة حديث البلد إذ أعلنت أنها لن تأخذ لقاح كورونا لأنها لا تثق بعد به.