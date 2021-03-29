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بالصورة - مايا دياب: "فرحانين بالأغنية؟"

29 - مارس - 2021
مايا دياب

مايا دياب

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نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّقت على الصورة بالقول: “على فكرة كنت لابسة الكعب العالي بس مش طالع بالصورة”. وسألت: “فرحانين بالأغنية؟”.

يذكر أنه طرحت مايا دياب عملها باللهجة المصرية “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة. وأصدرت مايا الكليب تزامناً مع الأغنية على كافة المنصات وحمل الكليب توقيع المخرجة اللبنانية شيرين خوري.

واستطاعت مايا من خلال هذه الأغنية أن تكون حديث الناس فوصل هاشتاغ “الكعب العالي” إلى المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولاً على تويتر.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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