بالصورة.. محمد عساف بـ"لوك" جديد على تويتر

بعد غياب طويل عن التفاعل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عاد النجم الفلسطيني محمد عساف ليطل على جمهوره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

وقام عساف بنشر صورة جديدة له من أحدث جلسة تصوير، حيث ظهر خلالها لـ”لوك” مميز.

وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات والتعليقات الحميدة التي جاءت جميعها تحمل الدعم والشوق من الجمهور لمحمد عساف.

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان محمد عساف أغنية بالحب منوقع، التي طرحها عبر حسابه الرسمي على يوتيوب في 2022، وجميع منصات الموسيقى الرقمية، ونجحت الأغنية في تحقيق نجاح كبير، حيث تصدرت تريند يوتيوب طوال فترة عرضها، ونجحت في تحقيق مشاهدات وصلت إلى مليونين و900 ألف مشاهدة.