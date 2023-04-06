بالصورة.. محمد فؤاد يستعيد شبابه بعد عملية التكميم

الفنان المصري محمد فؤاد من الشخصيات المتميزة على الساحة الفنية منذ فترة التسعينات، ولكن تراجع نمط انتشاره الفني منذ سنوات وذلك بعد ابتعاد فؤاد عن الاضواء ليعود بشكل مختلف ويخطف الانظار بإطلالة شبابية مع تغير كبير في ملامحه بعد عملية التكميم التي أجراها مؤخراً.

بحيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنان محمد فؤاد، والتي التقطها في كواليس برنامج العرافة والتي ظهر فيها بنحافة غير معهودة.

وتصدر اسم الفنان محمد فؤاد، ترند محرك البحث غوغل، بعد ظهوره في برومو برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، وتداول صورة حديثة له، والتي بدا فيها مختلفًا تماماً وكأنه أصغر بعشرين عاماً كاملة.

وتساءل الجمهور عن سبب تغير ملامح محمد فؤاد، خاصة وقد تصدّر المطرب المصري الترند خلال الأيام السابقة بسبب ظهوره في برنامج “نيفر إند” مع الفنان رامز جلال، ولم تكن ملامحه بهذا الشكل الجديد.

وربط الجمهور بين تغير ملامح فؤاد وبين عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها قبل أشهر قليلة، مؤكدين أن فقدان الوزن بهذا الشكل هو السبب الرئيسي في تغير الملامح.

وفي سياق متصل اختلف آخرون على هذا الرأي، مؤكدين أن فقدان الوزن وحده لا يمكن أن يكون سبباً في تغير ملامح الشخص بهذه الطريقة، وعلّق البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن سبب تغير ملامح محمد فؤاد هو إجراء عملية تجميل جديدة.

وأشار البعض إلى أن فؤاد أجرى عملية حقن بوتكس في بعض مناطق الوجه، لاستعادة شباب البشرة وحيويتها، بالتزامن مع إجراء عملية التكميم التي كان لها عامل كبير أيضاً في ظهوره المميز.