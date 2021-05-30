الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: مدرب "مانشستر سيتي" يثير الجدل بتصرفه بعد نهائي دوري الأبطال

30 - مايو - 2021
بيب غوارديولا

بيب غوارديولا

A A A
طباعة المقال

بعد خسارة فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي 0-1، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، أثار مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا، جدلا واسعا، بتقبيله ميدالية المركز الثاني، وظهر غوارديولا وهو يقبل الميدالية بعد تسلمها، رغم الحزن الذي بدا واضحا على لاعبيه والتأثر الشديد بالخسارة.

أعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة غوارديولا وهو يقبل الميدالية، متسائلين عن سبب قيامه بذلك، في وقت أصبح فيه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مستعصيا بالنسبة للفريق، وعقدة للمدرب الملقب بـ”الفيلسوف”.

وكان غوارديولا، توج بلقب دوري الأبطال في مناسبتين عندما كان مدربا لبرشلونة، بين العامين 2008 و2012، ولكن المدرب الإسباني، واجه بعد ذلك صعوبة كبيرة في تحقيق اللقب الغالي، سواء مع بايرن ميونيخ، الذي أشرف عليه بين العامين 2013 و2016، أو مع فريقه الحالي مانشستر سيتي، الذي يقوده منذ العام 2016.

يذكر أن غوارديولا فاز بجميع الألقاب المحلية الممكنة مع بايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، وذلك بحسب “رروسيا اليوم”.

    المزيد من منوعات

    الفيفا يرفع عدد اللاعبين في تشكيلة كأس العالم 2022
    فقدت السباحة الأمريكية أنيتا الفاريز، وعيها أثناء مشاركتها في بطولة العالم للسباحة
    مدربة تنقذ حياة سباحة فقدت الوعي في الماء اثناء بطولة العالم
    حسن شاكوش
    عودة حسن شاكوش تثير الغضب داخل نقابة المهن الموسيقية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن