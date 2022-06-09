بالصورة.. منه فضالي تثير الجدل من جديد

نشرت الفنانة منة فضالي على حساباتها بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، صورة جريئة لها، على شاطئ البحر ظهرت فيها بالمايوه.

وعلقت منة فضالي على الصورة موجهة كلامها لجمهورها حول تدخل الناس في أمور لا تعنيهم قائلة: “نعيش في مجتمع لو علموا أنك تحلم حلما جميلا لأيقظوك من النوم”.

وأغلقت منة التعليق على الصورة خشية التعليقات السلبية التي داماً تلقاها عندما تنشر صورها بالمايوه على شاطئ البحر

وكانت منة قد أثارت الجدل منذ أيام عندما نشرت صورة جديدة لها عبر “تويتر”، حيث ظهرت في الصورة بظهرها متعمدة إخفاء وجهها وإبراز الوشم المرسوم على كتفها، وعلقت قائلة: “اتضح أن معظم الأشخاص ليس لديهم القدرة علي النقاء والطيبة ولكن يملكون قلوباً حاقدة كره، شر، كلمات جارحة وهذا يدل علي التربية”

وتابعت فضالي، قائلة: “لست مجبرة علي المسامحة ولا التبرير لأحد عن تصرفاتي أو كلامي أو ملابسي، هذا أنا ولن أتغير ولكم مني التحية”.

وتساءل العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن سبب ظهور منة فضالي في تلك الصورة بظهرها وتعمدت إخفاء وجهها، ولمن تريد أن توجه كل تلك الرسائل التي وضحت ما بين سطور التغريدة التي كتبتها.

وشاركت منة فضالي، في مسلسل “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.