بالصورة.. نادية الجندي تتألق بإطلالة شبابية

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على ” انستغرام”، بحيث ظهرت الجندي بـ “لوك”كاجوال شبابي، كما لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها على صورتها.

وأكدت الفنانة نادية الجندي، أنها لا ترى أي وجه للمقارنة بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد.

وأوضحت نادية الجندي، في مقابلتها مع برنامج “مراحل”، أنها تترك الحكم للجمهور، موضحة: “الناس هي اللي تحكم، لكن أنا مش شايفة أي وجه للمقارنة بيني وبين نبيلة عبيد”.

وتابعت الجندي،: “هي شيء وأنا شيء، مختلفين تماما، مفيش أي تشابه ومعرفش مين عمل المقارنة دي وعلى أي أساس”، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تتخطى نطاق الزمالة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل “سكر زيادة”، الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني 2020، والعمل من بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، أميرة هاني، هنادي مهنا، إنجي علي، مصطفى أبو سريع، وسيناريو وحوار أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي عبدالمقصود، أحمد أبو زيد توفيق، وإخراج وائل إحسان.