بالصورة – نادين الراسي تعايد خطيبها: عيد ميلاد سعيد إلى حبّ حياتي وزوجي المستقبلي

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عايدت الممثلة نادين الراسي خطيبها مجد دعبول بمناسبة عيد ميلاده، وذلك في منشورٍ عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

وكان لافتاً أن نادين الراسي نادت خطيبها بعبارة “زوجي المستقبلي” في الرسالة الّتي كتبتها على إنستغرام، ما دفع البعض إلى التساؤل: هل ستتزوّج نادين الراسي قريباً؟

وكتبت الراسي في رسالتها “عيد ميلاد سعيد إلى حبّ حياتي وزوجي المستقبلي. في هذا اليوم المميّز، أصلّي ليبارك الله حياتك بالفرح والسلام لأنك تستحق الأفضل. أحبك”.