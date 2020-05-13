بالصورة – نادين الراسي تعايد خطيبها: عيد ميلاد سعيد إلى حبّ حياتي وزوجي المستقبلي

نادين الراسي
نادين الراسي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عايدت الممثلة نادين الراسي خطيبها مجد دعبول بمناسبة عيد ميلاده، وذلك في منشورٍ عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

وكان لافتاً أن نادين الراسي نادت خطيبها بعبارة “زوجي المستقبلي” في الرسالة الّتي كتبتها على إنستغرام، ما دفع البعض إلى التساؤل: هل ستتزوّج نادين الراسي قريباً؟

وكتبت الراسي في رسالتها “عيد ميلاد سعيد إلى حبّ حياتي وزوجي المستقبلي. في هذا اليوم المميّز، أصلّي ليبارك الله حياتك بالفرح والسلام لأنك تستحق الأفضل. أحبك”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

بالفيديو – فارس كرم يعلن دخوله القفص الذهبي… و”نقطة عالسطر”

نانسي عجرم تعارض قرار الحكومة… ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟

مئة فنان وشخصية من إفريقيا في حفل افتراضي للتوعية حول فيروس كورونا

فارس كرم يدخل القفص الذهبي… وإليسا: بيلبقلك الفرح وانشالله تعيشو حياة حلوة