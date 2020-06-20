بالصورة – نادين نسيب نجيم: “صار الوقت آخد بريك طويل ونام”

بعد انتهائها من تصوير مسلسل “2020”، تعود حركة الممثلة نادين نسيب نجيم بطريقة أنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “إنستغرام”.

ونشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها عبر “إنستغرام” صورة “سيلفي” تمنت فيها لكل متتبعيها نهاية أسبوع سعيدة.

وقالت، “Have a great weekend”، خلصت تصوير وصار الوقت آخد بريك طويل ونام”.

وأضافت، “يرجعلكن بس أوعى بعد شي أسبوع”. وعودت نجيم متتبعيها على نشر صور طبيعية لوجهها.

وغابت نجيم هذا العام عن السباق الرمضاني إثر جائحة كورونا. وربطت الممثلة نادين نسيب نجيم ما أسمته بـ”النحس” هذه السنة مع سوء الحظ الذي أصاب مسلسلها الذي كان من المفترض أن يعرض حاليا، بسبب ما قالت عنه أنه حمل رقم هذا العام وهو مسلسل “20 20” والذي كان من المفترض أن تنافس به نجيم في السباق الدرامي الحالي.

وسبب توقيف التصوير هو أن المشاهد المتبقية تتطلب تصويرًا خارجيًا ومشاهد تضم تجمعات، لا يمكن حذفها من إطار العمل، من دون أن يخرج عن سياقه الدرامي، ما يخالف أبسط قواعد الحماية من فيروس كورونا والمعايير التي وضعتها السلطات اللبنانية ضمن التعبئة العامة التي منعت التجمعات.

ويشار إلى أن مسلسل عشرين عشرين هو العمل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي بعد مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.

توازياً، احتفل امس الممثل قصي خولي بانتهاء تصوير مسلسل “عشرين عشرين” بعد نشره فيديو عبر “إنستغرام” يجمعه بفريق العمل.

وعلق على الفيديو، وقال، “الحمدلله خلصنا بالسلامة، الله ولي التوفيق، 2020”.