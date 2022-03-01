بالصورة: نادين نسيب نجيم من بين أقوى 3 نساء عربيات

أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي اختيارها من أقوى ثلاث نساء عربيات، ذلك من قبل مجلة “فوغ” بنسختها العربية.

وتألقت نادين على غلاف مجلة “فوغ” بنسختها العربية للاحتفاء بإنجازاتها واعتبارها أقوى النساء العربيات اللواتي يمثلن العالم العربي.

وشاركت نادين نسيب نجيم متابعيها على موقع “إنستغرام” غلاف مجلة “فوغ” بنسختها العربية التي اجتمعت فيها بسيدتين معروفتين بنجاحهن وإنجازاتهن العالمية، وهما خبيرة المكياج ورائدة صناعة التجميل هدى قطان ومصممة الأحذية الأردنية أمينة معادي.

وتألقت السيدات الثلاث بإطلالات سوداء قاتمة، فاختارت نادين ارتداء فستان أسود نسَّقته بقفازات سوداء طويلة، بينما أسدلت شعرها الأسود المموج على جانب كتفها، في حين اعتمدت مكياجا من درجات النود وتزيَّنت بقلادة ذهبية صممت على شكل اسمها.

وكتبت نادين في التعليق: “في عدد شهر آذار، تحتفي ڤوغ العربية بإنجازين بارزين، وهما: عيدنا السنوي الخامس، وأكبر أعدادنا على الإطلاق والذي يضم 500 صفحة. واحتفالاً بهذه اللحظة المهمة، يزدان غلاف العدد بثلاث من أقوى النساء العربيات اللواتي يمثلن العالم العربي على الساحة العالمية، وهن: مصممة الأحذية أمينة معادي، والفنانة نادين نسيب نجيم، ورائدة صناعة التجميل هدى قطان، واللواتي يقدمن جميعاً رمزاً قوياً للمرأة العربية العصرية، حيث يحطّمن الصورة النمطية القديمة للمرأة الخانعة بفضل قوتهن وجمالهن وريادتهن في مجالاتهن وتوليهن المسؤولية”.